Francisco Fontes atua no Festival da Canção este sábado

Francisco Fontes, cantautor da Nazaré, atua este sábado no Festival da Canção, na segunda semifinal do certame, a partir das 21h00. Além disso, anuncia o lançamento do seu segundo álbum intitulado Capotar, com edição marcada para 2 de abril.

No Festival da Canção, Francisco Fontes participa com a canção “Copiloto”, que descreve como uma música “simples e de mensagem simples” que “fala sobre companheirismo, sobre a construção de confiança e apreço pelo outro”. A canção tem uma sonoridade leve, despreocupada e desempoeirada, evocando sensações de verão, viagens de carro com amigos e a celebração das pequenas memórias e gestos que constroem amizades.

A ficha técnica de “Copiloto” inclui composição e letra de Francisco Fontes, com produção de Artur Costa, João Maria Gorjão e Miguel Marôco. A captação foi feita por João Maria Gorjão, com voz captada por Gonçalo Bicudo, que também realizou a mistura. A masterização ficou a cargo de Miguel Pinheiro Marques. Na interpretação, Francisco Fontes assume voz, guitarra acústica e bateria; João Maria Gorjão toca guitarra elétrica e acústica; Gonçalo Bicudo tem a cargo o baixo; e Miguel Marôco acompanha ao piano e sintetizador.

O disco Capotar, o segundo do artista, sucede ao álbum de estreia, Cosmopolita, lançado em 2023. Com uma sonoridade e identidade lírica próprias, o novo álbum promete uma experiência íntima e delicada. O concerto de apresentação do álbum terá lugar no dia 9 de abril, no Rés do Chão da Casa Capitão, em Lisboa, e contará com uma formação em banda composta por Miguel Marôco (teclas), Pedro Branco (guitarra elétrica), Tomás Simões (baixo) e João Carriço (bateria). Os bilhetes já estão disponíveis, e esta será a primeira data de uma digressão nacional a anunciar brevemente.

Francisco Fontes iniciou a sua carreira em 2023 com o disco Cosmopolita, que recebeu destaque em rádios e em eventos culturais. Em 2024, realizou as suas primeiras atuações internacionais em Itália. Entre 2020 e 2025, integrou como baterista diversas formações musicais, colaborando em projetos variados e destacando-se na música nacional contemporânea.