A Gazeta das Caldas vai receber na tarde de hoje, 18 de dezembro, o prémio Património Editorial da Associação Portuguesa de Imprensa, nas comemorações do Dia Nacional da

Imprensa. A celebração decorre no Teatro-Cine de Pombal.

Esta é uma iniciativa instituída desde 2001 e na qual, ao longo do dia, é abordado o estado do sector e os eixos estratégicos, os projetos digitais e outros temas.

A cerimónia de entrega dos prémios decorre durante a tarde, sendo distinguido “o mérito,

a dedicação e o contributo de profissionais e entidades para a valorização da imprensa em

Portugal”, conforme explica a organização.

Serão entregues os prémios Carreira de Excelência, Ensino Superior, Parceria, Projeto Inovador e Promoção da Imprensa, além do Prémio Património Editorial que será entregue à centenária Gazeta das Caldas.