Homem detido no Bombarral por permanência ilegal em território nacional

Um homem de 23 anos foi detido por permanência ilegal em território nacional, na localidade de Columbeira, concelho de Bombarral. A detenção ocorreu no dia 14 de abril, por parte do Posto Territorial de Bombarral da Guarda Nacional Republicana.

“No âmbito de ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda procederam à abordagem e fiscalização de um veículo, tendo verificado que o condutor não era possuidor de título de condução, motivo que levou à sua detenção por condução sem habilitação legal”, começam por explicar os militares, notando que “no decorrer desta ação foi possível apurar que sobre o indivíduo recaía uma notificação de abandono voluntário do país, por ter sido recusada a renovação da sua autorização de residência, não cumprida dentro do prazo legalmente estabelecido. Esta situação foi confirmada através da consulta aos sistemas de informação disponíveis, levando à detenção imediata do indivíduo”.

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O detido foi presente no Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no Posto Territorial da sua área de residência.