Nazaré presta homenagem a Álvaro Laborinho Lúcio a 25 de Abril

A Câmara Municipal da Nazaré vai prestar homenagem a Álvaro Laborinho Lúcio no próximo dia 25 de Abril, numa iniciativa integrada nas comemorações da Revolução dos Cravos.

“Natural do concelho, Álvaro Laborinho Lúcio nasceu em 1941 e destacou-se ao longo de décadas como uma figura de referência na vida pública nacional, tendo ficado amplamente reconhecido pela sua intervenção cívica e pelo firme compromisso com os valores da liberdade, da justiça e da democracia, que marcam o espírito da Revolução dos Cravos”, recorda a autarquia, acrescentando que “foi Ministro da Justiça (1990-1995), destacando-se por reformas no Código Penal e combate à corrupção, e Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores (2003-2006), juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, secretário de Estado da Administração Judiciária e autor. Foi, também, presidente da Assembleia Municipal da Nazaré, durante o mandato do executivo de Jorge Barroso, pelo PSD”.

A homenagem terá lugar às 16h00, do dia 25 de abril, no Teatro Chaby Pinheiro, no Sítio da Nazaré, “num momento solene de reconhecimento público pelo seu percurso e contributo para o país”. Seguir-se-á, às 16h30, no mesmo local, uma mesa-redonda subordinada ao mote: “A utopia só não se atinge porque, na viagem, nos apeamos demasiado cedo” – À Conversa com Álvaro Laborinho Lúcio, que reunirá diversas

personalidades das áreas da cultura e do pensamento, como Adélia Carvalho, Maria José Bandeira, Raquel Patriarca, Jaime Rocha, Pedro Stretch, Lúcia Pinho e Melo e Maria do Rosário Pedreira, “num momento destinado à reflexão e ao diálogo aberto à comunidade”.

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“Na data celebraremos não só a liberdade conquistada, mas também o percurso de um dos seus mais ilustres cidadãos, cuja vida e obra refletem os ideais que a Revolução consagrou”, conclui a organização.