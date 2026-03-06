Lagoa de Óbidos já tem ligação ao mar

A ligação entre a Lagoa de Óbidos e o oceano Atlântico foi reposta ontem, 5 de fevereiro, por volta das 20h00, “aproveitando o pleno enchimento da Lagoa e uma maré baixa de cerca de 0,60 metros”, explicou o Gabinete do Ambiente da Câmara das Caldas, acrescentando que “o grande desnível entre a superfície da água da Lagoa e o mar em maré vazante cria uma estreita janela temporal durante a qual a intervenção tem de ocorrer para maximizar a hipótese de ser bem sucedida: nestas condições, o peso exercido pela água armazenada na Lagoa resulta num forte caudal de esvaziamento, rasgando o areal e o fundo do mar à sua passagem”.

A mesma entidade frisa que “a tempestade em curso e o dinamismo natural destes sistemas podem reverter o trabalho realizado, pelo que o processo de abertura da comunicação com o mar só ficará consolidado nas próximas marés”.

Recorde-se que as Câmaras das Caldas e de Óbidos iniciaram uma intervenção de emergência para relocalizar o canal que liga a lagoa ao mar, conhecido como “aberta”, que se aproximara da margem norte (Foz do Arelho), ameaçando o emissário submarino.

A autarquia caldense agradeceu “o empenho e o estoicismo dos operacionais, a trabalhar em condições extremamente adversas, sob fortes rajadas de vento, e com muitas horas de trabalho ininterruptas acumuladas, para garantir que a intervenção ocorresse no período mais favorável”.

