Ventos fortes adiam abertura do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos (Correção)

A abertura do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, agendada para hoje, foi adiada para sábado devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas, com “rajadas de vento que poderão atingir os 90 quilómetros por hora”, informou a câmara.

Esta decisão “segue as recomendações da Proteção Civil nacional e local quanto à adoção de medidas preventivas”.

Priorizando “a segurança dos visitantes, parceiros e equipas”, a aberta do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, prevista para as 17:30 de hoje, só acontecerá às 10h00 de sábado, dia 7.

Os bilhetes já vendidos para o dia de hoje “serão válidos para qualquer outro dia do evento, mediante troca em BOL.pt”. Nos casos de impossibilidade de comparecer noutra data, a organização garante “a devolução do valor dos bilhetes”, de acordo com o comunicado divulgado pelo município do distrito de Leiria.

O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos irá decorrer até ao dia 22, sob o tema “Arte”, com curadoria do chef Francisco Siopa, ‘executive pastry chef’ no Penha Longa Resort.

O certame, que terá como novidade o Museu de Arte em Chocolate, levará a Óbidos mais de 100 chefs nacionais e internacionais para participar em “mais de 80 apresentações, entre ‘showcookings’, concursos e demonstrações”, divulgou a organização em 13 de fevereiro, durante a apresentação do festival, na Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas-Artes, em Lisboa.

Na sua 22.ª edição, o festival tem entre os principais atrativos as Esculturas de Chocolate de grandes dimensões e mantém as dinâmicas de Esculturas ao Vivo, oferecendo ao visitante “um roteiro de experiências únicas sobre as diferentes vertentes das artes”, com atividades que ligam o chocolate à revelação de imagens fotográficas, ao vinho e à literatura.

“Entre outras experiências divertidas, os visitantes poderão brincar e provar o chocolate em ateliês ou oficinas, em que cada um é convidado a mostrar a sua criatividade na arte, inspirados em grandes artistas como Gaudí ou Miró”, revelou o município num comunicado sobre o evento, que inclui também na programação espetáculos de dança e arte performativa.

O Festival Internacional de Chocolate representa um investimento de 450 mil euros e depois deste fim de semana estará aberto de sexta-feira a domingo, das 10:00 às 21:00.

*com agência Lusa