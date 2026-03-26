Leonel Fadigas venceu prémio nacional

A Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH) atribuiu ao arquiteto paisagista e urbanista alcobacense, Leonel Fadigas, o Prémio Nacional “Memória e Identidade” 2026 distinguindo o contributo de ambos para a valorização da memória histórica e do património cultural português, destacando o “seu percurso académico e profissional nos domínios do urbanismo e do ordenamento territorial e da paisagem, bem como o contributo para a reflexão sobre a qualidade do espaço urbano e a valorização do património construído”.

Este prémio tem como objetivo reconhecer personalidades cujo trabalho tenha contribuído de forma significativa para o conhecimento, a salvaguarda e a valorização dos centros históricos e da identidade cultural das cidades portuguesas. Desde a sua criação, em 2012, tem distinguido diversas personalidades na área da cultura, da arquitetura, da história e da salvaguarda patrimonial, como foi o caso de Siza Vieira, José Augusto-França, Júlio Pomar, José Saramago, Cláudio Torres, Ramalho Eanes e Jorge Sampaio.

Natural da Maiorga (Alcobaça), Leonel Fadigas foi professor, é investigador do CIAUD-Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design e membro do Colégio Food, Farming & Forestry (F3) da Universidade de Lisboa e autor de vários livros sobre urbanismo e território.

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A cerimónia de entrega do prémio terá lugar em Castelo Branco, na próxima sexta-feira, 27 de março, no âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses.