Margarida Marques doa obras à Biblioteca Municipal do Bombarral

A ex-eurodeputada bombarralense Margarida Marques ofereceu à Biblioteca Municipal do Bombarral vários exemplares das suas obras, reforçando o fundo documental daquela valência cultural nas áreas do pensamento político e da cidadania europeia.

Segundo informação divulgada pelo Município do Bombarral, foram doados os livros Fazer Europa, Um Mandato Europeu e E se falássemos da Europa?, numa iniciativa que é vista como um contributo para aproximar a comunidade das temáticas europeias e do debate cívico.

“O gesto representa um contributo relevante para o acesso ao conhecimento, ao debate informado e à reflexão sobre o papel de Portugal na União Europeia”, refere o Município do Bombarral, sublinhando a importância da disponibilização deste tipo de conteúdos em contexto de biblioteca pública.

A autarquia destaca ainda o simbolismo da oferta, feita por uma personalidade com percurso político ligado às instituições europeias e com raízes no concelho, considerando que se trata de um exemplo de partilha de conhecimento com a comunidade local.

“A Biblioteca Municipal do Bombarral e o Município agradecem este gesto de partilha com a comunidade”, acrescenta a mesma nota.

As obras encontram-se já disponíveis para leitura na Biblioteca Municipal, podendo ser consultadas por todos os utilizadores.