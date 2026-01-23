Transplantes capilares: custos, técnicas e como encontrar a melhor clínica na região Centro.

A perda de cabelo é um desafio que afeta muitas pessoas, tanto homens como mulheres, e cada vez mais, recorre-se a soluções médicas que prometem resultados duradouros.

A Região Centro não é alheia a esta mudança de paradigma e, caso esteja a ponderar um transplante capilar, este artigo ajudá-lo-á a compreender o custo, as técnicas disponíveis e como escolher a melhor clínica para o seu caso.

Custo de um transplante capilar

Existem diversos fatores que podem afetar o preço de um transplante capilar. O custo não é, obviamente, igual em todas as clínicas. Além disso, sendo um serviço prestado exclusivamente por entidades privadas, também existem diferenças de acordo com a experiência da equipa médica.

A variabilidade da complexidade do procedimento é também um dos motivos mais evidentes na variação dos orçamentos fornecidos por clínicas.

Os principais fatores que influenciam o custo final de um transplante capilar são:

A técnica escolhida para o procedimento

A localização da clínica

A experiência da equipa médica

O número de folículos capilares a serem transplantados.

No geral, os preços em Portugal costumam variar entre 3.000€ e 5.000€.

Como receber as melhores ofertas de transplante capilar

Pedir orçamentos, avaliar e tomar a decisão mais acertada é demorado e pode ser desgastante.

Existem, no entanto, plataformas de comparação gratuitas de clínicas capilares como a Esthesis que se encarregam de o pôr em contacto com as melhores clínicas para a sua necessidade e localização.

Técnicas de transplante capilar

As técnicas de transplante capilar têm evoluído muito nos últimos anos.

A técnica mais escolhida por pacientes e clínicas atualmente é a FUT. No entanto, é também comum que os transplantes sejam realizados com os métodos FUE e DHI.

Estas técnicas diferem em alguns pontos e têm as próprias vantagens e desvantagens:

FUT (Follicular Unit Transplantation): consiste em remover uma tira do couro cabeludo, separar os folículos e implantar posteriormente. A grande vantagem é que permite um grande número de grafts num único procedimento, e geralmente um custo menor por graft. A desvantagem principal reside na cicatriz linear resultante e num período de recuperação mais longo.

FUE (Follicular Unit Extraction): cada folículo é extraído individualmente da zona doadora e depois implantado. A cicatriz é muito mais discreta (pequenas pontuações) e a recuperação costuma ser mais rápida. Por outro lado, o tempo da cirurgia e a técnica levam a custos mais elevados.

DHI (Direct Hair Implantation): uma evolução da FUE, onde os folículos são implantados directamente com instrumentos especializados, frequentemente com uma densidade mais alta e menor manipulação fora do couro cabeludo. É a versão “premium”, pelo que, obviamente, vem com um preço mais elevado associado. Esta técnica é ideal para quem está disposto a investir para conseguir os melhores resultados do mercado.

Clínicas capilares na zona centro

Apesar da maior quantidade e reputação de clínicas residirem no Porto e em Lisboa, existem várias clínicas para efetuar o seu transplante capilar na zona centro do país, que tem contado com imensas iniciativas de desenvolvimento regional.

Clínicas capilares em Aveiro, Coimbra, Leiria ou Viseu têm cada vez mais clientes, seguindo a tendência nacional. Muitas destas clínicas também existem em outras regiões de Portugal.

Enumeramos algumas clínicas capilares no centro do país na tabela abaixo:

Clínica Localização Clínica Macro São João da Madeira (Aveiro) Clínica YouHot Águeda (Aveiro); Fátima (Santarém) Insparya Viseu Clínica Médica Jardim Viseu MediCapilar Coimbra Coimbra; Aveiro RejuveMed Coimbra; Leiria Primis Leiria

Como escolher a melhor clínica de transplante capilar para si

É sempre positivo ouvir mais do que uma proposta para um procedimento de transplante capilar.

De forma a receber propostas de clínicas verificadas por profissionais, preencha o formulário da Esthesis, que se encarregará de estabelecer contacto com as melhores clínicas do país para as suas necessidades, gratuitamente.