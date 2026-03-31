Terça-feira, 31 _ Março _ 2026, 11:25
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
Início Sociedade Município de Peniche adquire dois autocarros elétricos para o transporte escolar

Município de Peniche adquire dois autocarros elétricos para o transporte escolar

Por
Redação
-
0
2

Projeto com investimento superior a um milhão de euros, apoiado pelo PRR, destina-se a servir 19 circuitos escolares e a reduzir emissões poluentes

O Município de Peniche vai integrar dois novos autocarros elétricos na sua frota e instalar um posto de carregamento, com o objetivo de assegurar o transporte escolar no concelho. Os novos veículos destinam-se a operar em 19 circuitos de transporte de alunos, anunciou a autarquia.

A aquisição está integrada no projeto Peniche na Rota da Sustentabilidade, que conta com um investimento total superior a um milhão de euros. Mais de metade deste montante é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através da componente C21, dedicada à Mobilidade Sustentável.

- publicidade -

A introdução destes veículos elétricos “visa a substituição da atual frota movida a combustíveis fósseis”, realça a autarquia penichense. A medida permite “reduzir emissões de gases com efeito de estufa, melhorar a eficiência energética e incentivar hábitos de mobilidade sustentável, especialmente entre os jovens”, acrescenta.

- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.