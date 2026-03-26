Óbidos celebra a Semana Santa a partir de domingo

Vasto programa de cerimónias religiosas e iniciativas culturais atraem milhares de pessoas à vila

A Semana Santa começa a 29 de março, com a celebração do Domingo de Ramos. O bispo auxiliar de Lisboa, Alexandre Palma, presidirá às cerimónias que terão início pelas 15h00, na Igreja de S. João, com a bênção e procissão dos ramos, seguindo-se a missa de ramos na paixão do senhor, na Igreja de Santa Maria. Pelas 17h00, terá início a procissão dos passos que, com mais de 400 anos de história, recria o caminho de cristo até ao calvário, envolvendo figurantes, irmandades e centenas de fiéis que acompanham o cortejo pelas ruas estreitas da vila.

No dia 2 de abril, pelas 21h30, terá lugar na Igreja de S. Pedro a missa da última ceia, lava-pés e transladação do santíssimo. No dia seguinte, Sexta-feira Santa, pelas 15h00, decorrerá a celebração da paixão do senhor Jesus, na Igreja de S. Pedro, seguindo-se, pelas 17h00, uma via sacra com início do percurso no Jardim de S. Tiago.

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À noite, pelas 21h30, terá início a procissão do enterro do senhor, uma cerimónia presidida pelo Patriarca de Lisboa, Rui Valério. A procissão, que simboliza o cortejo fúnebre para a sepultura de Jesus e feita apenas à luz de archotes, sai da Igreja da Misericórdia e percorre as principais ruas da vila até à Capela de São Martinho.

No dia 4 de abril, pelas 22h00, decorrerá a vigília pascal na Igreja de S. Pedro e no dia seguinte, domingo de Páscoa, será celebrada a missa da ressurreição na Igreja de S. Pedro às 12h00 e no Santuário do Senhor Jesus da Pedra às 19h00.

Além do programa religioso, a Semana Santa integra momentos culturais, como o grande concerto de abertura, com a Filomúsica Ensemble “Stabat Mater” de Pergolesi, com cantores líricos do Teatro Nacional de São Carlos, que estarão sob a direção de Kodo Yamagishi. O concerto realiza-se no próximo sábado, 28 de março, pelas 21h00, no Santuário do Senhor Jesus da Pedra.

No dia 30 de março, pelas 21h00, decorre no mesmo espaço um concerto sinfónico pela Orquestra da Academia de Música de Óbidos. No dia seguinte, à mesma hora e no mesmo local, decorrerá o “recital de flautas” de Telemann, pela classe de flauta transversal, e respetivos professores, da Academia de Música de Óbidos.

Por último, a 1 de abril, terá lugar o concerto Misericórdias Domini, pelo Alma Nova & Sinfonietta d’Óbidos.

As celebrações, que envolvem largas dezenas de voluntários, são organizadas pela Paróquia de Óbidos, Misericórdia e autarquia.