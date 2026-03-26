Óbidos acolheu encontro sobre adaptação às alterações climáticas

Municípios de oito países debateram soluções para mitigar efeitos de fenómenos extremos

Óbidos recebeu, nos dias 18 e 19 de março, o encontro internacional do projeto europeu NALO – Naturally Local. A iniciativa, integrada no programa Interreg Europe, juntou autarcas e especialistas de oito países para debater soluções de sustentabilidade e adaptação climática à escala local. O objetivo é definir um modelo de atuação transversal até 2029. No centro das preocupações dos parceiros estiveram a mitigação de ondas de calor, os incêndios rurais e as inundações.

O consórcio, coordenado pelo município de Selnica ob Dravi (Eslovénia), trouxe a Óbidos representantes de Serock (Polónia), Montilla (Espanha), Fourmies (França), Rezekne (Letónia), Storfors (Suécia), Danilovgrad (Montenegro) e do distrito de Giessen (Alemanha). Durante o evento, foram partilhadas várias soluções práticas já em aplicação. Destacam-se as paragens de autocarro verdes para mitigar o calor urbano em Serock, as escolas sustentáveis em Vargbro, o uso da floresta como “esponja” para retenção de águas em Giessen, e a restauração da Lagoa Jarata em Montilla, com vista ao reforço da resiliência climática.

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Para Bruno Duarte, coordenador municipal de Proteção Civil de Óbidos, a meta foi debater respostas que sejam sustentáveis no longo prazo. “Estamos a partilhar experiência e discutir tudo o que sejam áreas relacionadas com a parte natural, tanto a agricultura, a floresta, as pessoas”, explicou. O responsável sublinhou que os problemas de Óbidos incidem nos incêndios rurais e na falta de água, desafios partilhados com os parceiros do sul da Europa. A intenção é identificar medidas “fáceis de implementar” em concelhos de pequena dimensão.

Filipe Daniel, presidente da Câmara Municipal de Óbidos, realçou a relevância da partilha de estratégias face à suscetibilidade a fenómenos meteorológicos adversos. O autarca fez uma apresentação sobre o projeto da barragem do Arnóia e sublinhou o papel da infraestrutura na otimização da gestão de caudais para a agricultura e em situações de cheia. À margem do encontro, o autarca adiantou que o município está em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a criação de “zonas de espreiamento de água”, destinadas a acomodar o excesso de caudais em períodos de precipitação intensa, de forma a proteger áreas habitacionais de risco. Um projeto para o qual o autarca pediu agilidade na tomada de decisão. “Não podemos estar meses à espera a receber pareceres quando nós precisamos de trabalho efetivo”, afirmou Filipe Daniel.

O ordenamento do território foi outro eixo da intervenção do presidente da autarquia. Filipe Daniel propôs uma revisão das políticas de expansão urbana, ponderando a construção em altura “em determinados locais, usando as infraestruturas básicas que já existem, reduzindo o valor de construção e permitindo que a habitação se torne mais acessível”, apontou, argumentando que a medida protegeria os solos rurais e reduziria os riscos da construção em leito de cheia.

A próxima reunião do consórcio NALO decorrerá em Serock, na Polónia, no início de outubro de 2026.