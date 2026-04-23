Papagaios levaram multidão à Foz

Terceira edição da iniciativa levou milhares de pessoas ao areal da praia caldense

A terceira edição do Festival de Papagaios Gigantes levou uma autêntica multidão à Foz do Arelho no passado sábado, com carros estacionados desde as rotundas da antiga discoteca Green Hill e da Junta de Freguesia. Foram milhares de pessoas que quiseram assistir a este espetáculo e registá-lo em fotografias e vídeos.

O evento tem vindo a crescer e a estruturar-se, este ano com uma organização mais definida, com áreas para cada atividade e complementado com uma festa na areia, com o DJ Akur. A meteorologia também colaborou, com um dia soalheiro, mas com o vento necessário para os papagaios levantarem voo.

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Pelo areal da Foz do Arelho viam-se muitas famílias, de caldenses, mas também de turistas. Uma falha foi a falta de oferta de bebidas e restauração, mas porque provavelmente ninguém esperaria uma afluência tão grande. Os bares e quiosques tinham filas e vários produtos esgotaram.

Ao longo do dia era possível apreciar dezenas de papagaios gigantes no ar, com um grande tubarão a ser uma das novidades. Havia espetáculos de voos sincronizados, acrobacias aéreas, lançamento de rebuçados e os ateliers de construção de papagaios, este ano com um total de mil kits distribuídos. Tal como no último ano, quando o sol se escondeu, realizou-se o espetáculo de papagaios luminosos.

Durante a tarde falamos com Diogo e Sandra Miguel, que vieram da Costa da Caparica de propósito para o evento, com os dois filhos. “Ouvimos na rádio e como temos amigos nas Caldas decidimos vir ver os papagaios com as crianças e fazer um dia de praia”, contam. Os mais novos acabaram por não fazer o seu papagaio porque “as filas eram grandes”, mas elogiaram o colorido que o evento dá aos céus da Foz do Arelho e a própria praia.

Renato Ramos, presidente da Associação Cultural e Recreativa Cabeça no Ar…Te, sedeada em Alcochete, notou o crescimento do festival, que “tem um potencial imenso, é um diamante em bruto por lapidar”. Este responsável gostaria de organizar um festival internacional, que permitiria trazer “em vez de duas equipas, dez ou vinte e quadriplique” o número de papagaios no ar. “Temos uma praia que deve ser das melhores de Portugal para estes eventos, a nível dos bons ventos, a forma como o vento sopra e o areal plano e temos condições porque a linha de água está longe” e porque “a via e a habitação também estão longe, reúnem-se as condições perfeitas”.

Já o presidente da Câmara, Vitor Marques, salientou o crescimento do evento, este ano com mais público. “Traz muita gente à Foz do Arelho, numa altura que ainda é pré-verão e que temos mais carros estacionados do que num grande dia de verão, é um sucesso”, analisou, notando que pretendem continuar o trajeto de crescimento, mas de forma sustentada. O evento, com um orçamento de 14 mil euros, que considera baixíssimo para o impacto que tem.

Por sua vez, o presidente da Junta da Foz, Pedro Costa, não escondia a satisfação por ver a praia cheia de gente, notando que o evento foi importante também para prepararem o verão deste ano. “O nosso maior foco é a logística, perceber onde podemos melhorar para as pessoas terem condições”, em questões como os caminhos de praia, as casas de banho e as recolhas de lixo, mas também “encontrar soluções para o estacionamento”.