Camões inspirou “epopeia” de sensações em jantar literário

Evento marcou o encerramento da quinta edição do curso de Turismo Literário

Uma viagem, acompanhada por Luís Vaz de Camões, pelos Lusíadas foi a proposta da EHTO para o jantar literário que realizou na noite de 17 de abril, em Óbidos, no âmbito do seu curso de Turismo Literário e inserido na programação do Latitudes. Ao longo de mais de três horas, alunos e convidados viveram uma “autêntica” epopeia de sabores, cheiros, enigmas e leituras pelos 10 cantos que compõem o poema épico que relata a viagem de Vasco da Gama para a Índia.

Depois de terem de descobrir a mesa, cada uma delas com o nome de uma especiaria, os convivas foram ainda convidados a decifrar o enigma do Cabo das Tormentas (em que tinham de responder a perguntas sobre os Lusíadas), ou ainda, de olhos vendados, descobrirem sabores do Oriente, confecionados por alunos portugueses, ou a música indiana. E, para “mostrar” que Camões pode ser um produto literário e também turístico, estiveram em exposição outras formas de arte, nomeadamente a cerâmica, com peças de Carlos Oliveira, Lurdes Esteves e do Atelier Sá Nogueira.

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O evento, que juntou mais de 50 convidados, foi confecionado, servido e dinamizado pelas turmas de Gestão de Produção de Cozinha, Gestão de Restaurante e Bar e Gestão de Turismo, com a coordenação das professoras Susana Maçãs e Susana Esteves e dos chefes Ricardo Ferreira, Marisa Rosa e João Dinis.

A receber o diploma estiveram 24 participantes da quinta edição do curso de Turismo Literário. De acordo com o diretor da EHTO, Daniel Pinto, já frequentaram este curso, desde o seu início, no FOLIO de 2021, 141 alunos, um “número muito expressivo”, registou, dando nota que estes continuam a comunicar e a fazer projetos em conjunto. O responsável partilhou que têm o objetivo de criar um Clube Literário, juntando os alunos de todas as edições e também de outras ofertas formativas e, inclusive outras escolas e de outras universidades que também trabalham o produto literário e o turismo cultural. “Acreditamos que estamos no caminho certo, mas, acima de tudo, é um trabalho do país, de um conjunto de atores e instituições que deve, cada vez mais, trabalhar em rede”, concretizou.

Daniel Pinto destacou que o curso de Turismo Literário, cuja sexta edição será lançada em outubro no FOLIO, “acrescenta valor à região, e a todo o país, e é por isso que, sendo online e em regime pós-laboral, tem tido esta capacidade de chegar o mais longe possível”.

O vereador Ricardo Duque destacou a estratégia de Óbidos ligada à literatura, lembrando que é Cidade Criativa da Unesco desde 2015. A consolidar a política pública feita nesta área têm festivais como o FOLIO e o Latitudes, mas também um conjunto de iniciativas que são desenvolvidas durante todo o ano nas escolas. De acordo com o autarca está prevista a criação de mais dois festivais literários, um dedicado exclusivamente à poesia e outro à literatura infantil e juvenil, “que nos parece muito importante, porque é aí que estão as bases para formar públicos”.