Parque D. Carlos reaberto com restrições nas áreas mais atingidas

O Parque D. Carlos I, nas Caldas, que ficou interdito desde a passagem da depressão Kristin, reabriu hoje de forma parcial, informou a câmara.

O parque “foi profundamente afetado pela passagem das intempéries, pelo que será necessário tempo e espaço para recuperar as áreas atingidas e gerir os resíduos resultantes da catástrofe”, informou a Câmara das Caldas da Rainha, justificando a abertura deste espaço “de forma parcial”.

Os portões do Parque D. Carlos I voltaram hoje a estar abertos mas, advertiu a autarquia do distrito de Leiria, “é fundamental que sejam respeitados todos os perímetros de segurança definidos no local”.

Num comunicado à população, a câmara recomenda que seja evitada a aproximação de zonas com resíduos (troncos/ramos pendurados, caídos ou partidos), “uma vez que estes podem encontrar-se instáveis ou mesmo em risco de queda”.

O município das Caldas da Rainha e a União das Freguesias – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório estão “a trabalhar para proteger e valorizar o Parque D. Carlos I, reconhecendo e honrando o património natural e cultural deste espaço histórico”, pode ler-se no comunicado.

Relativamente à Mata Rainha Dona Leonor, “a circulação e permanência no local continuam a ser desaconselhadas”.

Apesar de os acessos não estarem vedados, “solicita-se à população que evite este local”, refere o mesmo comunicado.

*com agência Lusa