Recuo na mudança de paradigma em relação à estrutura de Comando dos Soldados da Paz

Patrícia Reis é a nova Comandante dos Bombeiros de Óbidos. Esta informação foi confirmada à Gazeta das Caldas pelo presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos, Mário Minez.

À data de fecho desta edição, o dia e hora da tomada de posse da nova comandante não estavam ainda definidos, dado que se aguardava ainda a homologação da ANPC.

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Patrícia Reis nasceu nas Caldas e é filha de um bombeiro que nos anos 80 começou a servir em Óbidos, conta-se no livro “Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos – Contributos para a monografia”. Já em criança Patrícia passava horas no quartel dos Bombeiros de Óbidos, a brincar e a ajudar como podia, por exemplo, na organização do Cortejo de Oferendas ou nas comemorações dos Maios.

Em 1998 tinha 18 anos quando abriu o quadro feminino nos Soldados da Paz obidenses, e, mal soube desta possibilidade, não hesitou em inscrever-se. Começou por servir com o comandante Sérgio Gomes.

A nova comandante fez todo o percurso nos bombeiros obidenses e, em julho de 2013, tornou-se a primeira mulher no comando desta corporação, quando foi nomeada Adjunta de Comando, chefiado então pelo comandante Carlos Silva (que desde 2023 assumiu o cargo de comandante sub-regional de emergência e proteção civil do Oeste, chefiando esta nova estrutura, que está sedeada nas Caldas).

Patrícia Reis manteve-se como Adjunta de Comando durante mais de uma década, até que, em 2025, assumiu, interinamente, o Comando dos Bombeiros de Óbidos, após a saída do então comandante, Marco Martins, e até à entrada de um novo líder da cadeia de comando. O ribatejano Bruno Duarte foi então o escolhido e tomou posse em maio, num momento que representou uma mudança de paradigma, com uma estrutura de Comando externa aos Bombeiros de Óbidos, ao invés de ser escolhido o comando dentro da corporação, como acontecera anteriormente.

Na cerimónia de tomada de posse do novo comandante, Patrícia Reis recebeu um louvor “pelos excepcionais qualidades enquanto Adjunta de Comando ao longo de mais de 11 anos em que serviu com extraordinário desempenho”.

O louvor referia ainda que é “dotada de grande capacidade de trabalho e devido ao seu extraordinário desempenho, muito contribuiu para a execução de inúmeras tarefas no âmbito operacional” e que provou ter “elevadas qualidades pessoais e conhecimentos técnicos, tendo demonstrado excelente adaptação às novas técnicas e metodologia de trabalho, bem como uma aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão”. Ao longo destes anos, lia-se, “na estrutura do comando, conotou-se sempre pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e abnegação”

Agora, a 19 de fevereiro, menos de um ano depois, Bruno Duarte, que se mantém como coordenador municipal da Proteção Civil, terá tomado a decisão de se demitir, alegando que “não tinha as condições ideiais para exercer as funções ao nível da entrega e dedicação do corpo” de Bombeiros.

Patrícia Reis assumiu novamente o comando interinamente e, depois de ser a primeira mulher a comandar os soldados da paz obidenses, irá tornar-se na primeira mulher Comandante dos Bombeiros de Óbidos, que celebram o seu 99º aniversário no dia 1 de abril. Este ano as comemorações vão decorrer no quartel, no dia 12.

“Pela experiência e pelos anos que tem ligada ao Comando”, bem como pela relação existente com o corpo de Bombeiros, era a melhor escolha. “Ela anteriormente não quis pertencer ao Comando, mas agora, após reflexão, decidiu aceitar”, resumiu.