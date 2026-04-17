Projeto que evita ida dos idosos às urgências no Oeste vai abranger mais lares

O projeto “Hospital Sénior”, desenvolvido pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste nos concelhos de Caldas da Rainha, Bombarral, Óbidos e Peniche, vai expandir a rede médica para mais quatro estabelecimentos, anunciou a ULS.

O “Hospital Sénior”, que arrancou no dia 2 de janeiro nos quatro concelhos do distrito de Leiria, acompanhou já 30 dos 210 utentes de cinco estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), evitando a ida destes utentes ao serviço de urgências, e pretende-se agora aumentar a sua rede de apoio.

A ULS tenciona abranger, em abril, novas instituições – o Lar Nossa Senhora da Esperança, o Centro Social Padre Diogo, a Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos e a Vitalia Healthcare -, para alargar a resposta a um universo de 390 utentes.

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“Com este modelo, pretende-se levar os cuidados de saúde mais perto das pessoas, evitar deslocações desnecessárias ao hospital e garantir uma resposta mais rápida, humana e adequada às necessidades da população idosa”, explicou a ULS do Oeste.

Em comunicado enviado à Lusa, a Unidade Local de Saúde disse que na primeira fase do projeto, com uma médica e uma enfermeira que prestaram atendimento telefónico de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00, foram resolvidas cerca de um terço das situações nos próprios lares.

Mais de um quarto dos utentes foi encaminhado para os cuidados paliativos “e uma parte dos casos beneficiou ainda de alternativas ao internamento, como a hospitalização domiciliária”.

A iniciativa, que aposta na formação e na capacitação das equipas médicas, informou que teve mais impacto no mês de março, quando “todas as situações sinalizadas foram avaliadas atempadamente e acompanhadas no contexto da própria instituição”.

“O ‘Hospital Sénior’ afirma-se assim como uma resposta inovadora, com impacto real na qualidade de vida”, disse a entidade de saúde.

Nos quatro concelhos estão identificados 3.900 utentes, distribuídos por 68 estabelecimentos, entre ERPI, instituições particulares de solidariedade social e respostas privadas.

A ULS do Oeste agrega numa única entidade o Centro Hospitalar do Oeste, o Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte e o Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Sul. Integra os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche, no distrito de Leiria, e de Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa.

*com agência Lusa