ULS do Oeste reforçou atividade assistencial e reduziu idas às urgências

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste registou, em 2025, um reforço global da atividade assistencial face ao ano anterior, com destaque para o aumento das sessões de Hospital de Dia, dos partos e das consultas hospitalares, a par de uma diminuição significativa dos atendimentos nas urgências.

De acordo com a ULS do Oeste, foram realizadas 25.535 sessões de Hospital de Dia, o que representa um crescimento de 25,2% em comparação com 2024. Também a Maternidade da ULS Oeste, localizada no Hospital de Caldas da Rainha, registou um aumento da atividade, com 1.166 partos realizados ao longo do ano, mais 12,1% do que no ano anterior.

No conjunto dos três hospitais da ULS do Oeste, contabilizaram-se 171.170 consultas médicas, mais 3,1% do que em 2024, confirmando a tendência de aumento da atividade programada.

Em sentido inverso, os serviços de urgência registaram uma quebra acentuada. No total, foram atendidos 146.492 episódios de urgência, menos 17,1% do que no ano anterior. Segundo a ULS do Oeste, esta redução está associada à implementação do projeto «Ligue Antes, Salve Vidas», que visa encaminhar os utentes para o serviço de saúde mais adequado, promovendo uma utilização mais racional das urgências hospitalares.

Para a ULS do Oeste, 2025 fica marcado por um balanço “globalmente positivo”, evidenciando o reforço da resposta assistencial e a capacidade de adaptação dos serviços às necessidades da população.