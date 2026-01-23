Hasta pública para concessão de loja no Mercado Municipal do Cadaval

O Município do Cadaval tem a decorrer o período de hasta pública para a concessão do título de ocupação, em regime de permanência, da Loja H do Mercado Municipal do Cadaval.

De acordo com a informação divulgada pelo Município do Cadaval, o espaço poderá ser destinado a um conjunto alargado de atividades comerciais e de serviços. No que respeita à venda de produtos, estão previstas áreas como vinhos, flores e plantas, sementes e rações, pão e doces tradicionais, queijos e charcutaria, ervas aromáticas e especiarias, produtos biológicos e mercearia.

A loja poderá também acolher atividades de comércio e serviços, nomeadamente chaveiro, lavandaria, reparação e manutenção de equipamentos de uso particular e doméstico, estética e saúde, confeção têxtil, serviços culturais, didáticos e de animação, bem como atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares.

O prazo de apresentação das propostas termina às 16h00 do dia 11 de fevereiro e a hasta pública está agendada para o dia seguinte, 12 de fevereiro, pelas 14h30, no Auditório dos Paços do Concelho.