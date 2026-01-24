Viatura arrastada pela água provoca um morto no concelho do Cadaval

Um homem de 31 anos morreu na madrugada deste sábado depois de a viatura em que seguia ter sido arrastada pela água, na localidade de Pero Moniz, concelho do Cadaval, distrito de Lisboa.

Fonte do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou à agência Lusa que a vítima seguia num veículo que terá sido arrastado pela força da água naquela zona do concelho.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, David Santos, explicou à Lusa que o automóvel “terá tentado atravessar uma linha de água, num caminho de fazenda”. “O motivo pelo qual o fizeram não sabemos, até porque as linhas de água estão todas a transbordar”, acrescentou.

Além da vítima mortal, há ainda registo de dois feridos ligeiros.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o alerta para a ocorrência foi dado às 03:43, tendo sido mobilizados para o local operacionais dos bombeiros e da GNR.