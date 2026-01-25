Vereadora Conceição Henriques preside AptCVC

A vereadora Maria da Conceição Henriques, como representante do Município das Caldas da Rainha, é a nova presidente da direção da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica (AptCVC). A eleição dos novos órgãos constituintes para o biénio 2026-2028 decorreu a 23 de janeiro, na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha, tendo ganho a Lista A por unanimidade.

A autarca caldense já tomou posse, bem como os restantes órgãos liderados por representantes de outras autarquias ligadas à cerâmica. Após a tomada de posse, a nova presidente da direção da AptCVC, a vereadora Maria da Conceição Henriques, da Câmara das Caldas, agradeceu a todos os municípios associados, pelo voto de confiança demonstrado e também aos órgãos sociais cessantes pelo vasto trabalho desenvolvido e realizado, tanto nacional como internacionalmente. Esta Assembleia Geral, encerrou, com o pedido de um voto de louvor, aprovado por unanimidade, aos órgãos cessantes e em especial a Capão Filipe (ex-presidente da direção da AptCVC e ex-vereador da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro).