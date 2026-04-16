Vítor Marques distinguido pela Liga dos Combatentes

O presidente da Câmara das Caldas, Vítor Marques, foi condecorado com a medalha de honra ao mérito – Grau Ouro, a mais alta distinção atribuída pela Direção Central da Liga dos Combatentes. A imposição da insígnia decorreu a 9 de abril, no Mosteiro da Batalha, no âmbito das cerimónias do Dia Nacional do Combatente e das evocações do 108.º aniversário da Batalha de La Lys. A medalha foi entregue ao autarca caldense pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, tendo recebido também o diploma de concessão da honraria, assinado pelo presidente da Liga dos Combatentes, o Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues.

“A atribuição do Grau Ouro – distinção reservada aos mais altos contributos prestados à causa dos antigos combatentes – vem reconhecer o mérito excecional, o sentido humanista e a estreita colaboração institucional que Vítor Marques tem promovido ao longo do seu percurso cívico e político”, justifica a Liga dos Combatentes. As políticas de proximidade e a defesa intrínseca dos valores de cidadania, patentes na sua gestão camarária, foram determinantes para este elevado reconhecimento público, concretiza.

Para o presidente da Câmara das Caldas, esta condecoração representa não apenas uma honra pessoal, mas, sobretudo, o “reflexo do espírito solidário e do profundo respeito de toda a comunidade das Caldas da Rainha para com as Forças Armadas e os seus antigos combatentes, reforçando a missão do município em continuar a honrar a História de Portugal”.

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