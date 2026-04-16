Caldense com espetáculos em Portugal e em Espanha

Rita Marques atuará em espetáculos em Sevilha e também integrará o elenco de óperas em Lisboa e no Porto

Rita Marques atuará no próximo dia 7 de maio no Real Círculo de Labradores de Sevilha. Às 20h00, a soprano caldense apresentará um recital de Canto e Piano. Rita Marques será acompanhada pelo pianista Francisco Soriano.

A soprano caldense venceu em outubro passado o 1.º Prémio Sevilla Ciudad de la Ópera durante a 21.ª edição do concurso Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilha.

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Este foi um concurso internacional de talentos líricos que é patrocinado pela Associação de Amigos da Ópera de Sevilha e pelo Teatro Maestranza.

Só no ano passado a cantora caldense arrebatou dois primeiros lugares em concursos de ópera. O primeiro em Sevilha, o segundo foi ganho em maio, em Madrid.

A cantora caldense é também uma das vozes mais assíduas nas produções do Teatro São Carlos. No final do mês de maio, a caldense irá interpretar a personagem Fiordiligi na ópera “Cosí fan Tutte” de W. A. Mozart que será apresentada a partir de 31 de maio. Esta será apresentada sob a direção de Miguel Sepúlveda, promissores jovens maestros portugueses, à frente da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. A ação tem lugar em Nápoles, no século XVIII, onde os oficiais Ferrando e Guglielmo apostam com o cínico Don Alfonso que as suas noivas – as irmãs Fiordiligi e Dorabella – lhes serão fiéis. Disfarçados de albaneses, põem à prova a fidelidade das noivas, com a ajuda da astuta criada Despina. O resultado é um turbilhão de enganos, falsas tragédias e casamentos simulados, tudo acompanhado pela música luminosa de Mozart.

A 27 de junho, Rita Marques vai fazer parte da Ópera “Gianni Schicchi” de G. Puccini que será apresentada no Coliseu do Porto. Nesta ópera a caldense cantará a personagem Nella.

Será também representada, do mesmo compositor italiano, a tragédia “Suor Angelica”. Esta é a segunda parte de “Il Trittico” (1918), a trilogia operática do grande compositor italiano. A peça cómica “Gianni Schicchi”, é a terceira parte.

Em maio de 2024, a soprano caldense lançou o seu primeiro álbum Belcanto. Este também foi apresentado nas Caldas, no CCC, em outubro desse ano. A cantora foi acompanhada pelo pianista Pedro Lopes.