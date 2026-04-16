Susana Pestana lançou livro sobre o seu 25 de Abril

A educadora Susana Pestana é também autora de livros infanto-juvenis. O último é dedicado ao 25 de Abril

A caldense que é educadora de infância há mais 20 anos, tem apostado em lançar livros infanto-juvenis.

O mais recente “Este Abril” é dedicado à Revolução dos Cravos. Susana Pestana tem uma filha com cinco anos que é muito curiosa e adora conhecer histórias verdadeiras.

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“Chegou a hora de contar como a nossa família passou esse dia em Mafra, onde viviam”, explicou a autora recordando que houve movimentações militares em volta do quartel ao longo daquele dia.

Susana Pestana ainda não era nascida. A sua mãe tinha apenas nos braços a sua irmã mais velha, ainda bebé. Naquela época o seu pai já trabalhava nas Caldas da Rainha. E até há uma página da Gazeta das Caldas reproduzida nesta obra que conta como a família viveu o dia em que foi derrubado o Estado Novo.

Na obra há uma avó que está a tecer e que, em simultâneo, conta à sua neta o que se passou naquele dia histórico.

“A minha mãe estava sozinha, com a minha irmã no berço e com o meu pai longe, a trabalhar nas Caldas”. Susana Pestana conhece bem os factos contados pelos pais e de como tudo mudou naquele dia de abril.

“As ruas encheram-se de cor, finalmente havia conversas alegres e brincadeiras até tarde”, conta o livro sobre aquele dia em que Liberdade chegou ao país.

Na obra não faltam tropas, cravos que andam de mão em mão e as canções de intervenção que passaram a ser ouvidas um pouco por toda a parte. Tem o retrato dos pais da autora e está também presente a sua filha, que tanto se encanta com a história da Revolução.

“É bom recordar os valores do 25 de Abril nesta época que estamos a viver em que há uma crise grande de valores”, disse a escritora que no final deste livro propõe ao leitor que peça à família que lhe conte como foi seu o Abril.

Ainda propõe que façam um cravo em conjunto, em qualquer tipo de material e que o enviem para a própria autora.

Antes desta obra, a autora publicou “Silvestre e o tesouro dourado”, inspirado numa criança autista e que aborda este tema. No livro, “a fantasia e a natureza têm um papel fundamental” no desenvolvimento de cada criança. “Todos somos diferentes mas o mais importante é o amor que damos e recebemos”, disse a autora que defende que a inclusão “deve respeitar as diferenças de todos”.

A caldense também escreveu e ilustrou “Aurora” que aborda a importância da atenção plena, obra lançada em julho. Escreveu também “Zézito” que aborda uma história de um pássaro que está a aprender a voar, onde se salienta a coragem e a importância do amor dos pais . Esta obra exalta ainda o amor de mãe que vai encorajar o seu petiz a avançar para os seus primeiros voos.

São todos edições de autor e foram impressos na Gracal, nas Caldas. Apesar dos livros se destinarem ao público infanto-juvenil, as suas mensagens “dirigem-se a todos”. A autora, que comunica com os seus leitores através das redes sociais, corresponde a convites feitos por jardins de infância, escolas, bibliotecas e também em lares para apresentar as suas obras.

O primeiro livro da caldense foi “Maria, o pequeno raio de sol”, foi editado em 2021 e será apresentado novamente na manhã do próximo sábado, 18 de abril, no Museu do Hospital e das Caldas. Deste livro nasceu outro, após a autora ter obtido formação na área do coaching educacional, meditação e relaxamento para crianças e jovens e que acabou por originar a obra “Pequenos raios de sol”.