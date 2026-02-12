Tempestade Kristin traz desafios e oportunidades para o Oeste

Antevisão do economista João Duque partilhada na Lourinhã em iniciativa promovida pela AIRO, que juntou empresários

Os prejuízos causados pela tempestade ‘Kristin’ no norte do distrito de Leiria representa uma enorme oportunidade para as empresas da região Oeste, acredita o economista João Duque, orador-convidado do ‘Pequeno-almoço Empresarial da Região Oeste 2026’ que decorreu na Adega Cooperativa da Lourinhã. Esta terceira edição, promovida no passado dia 4 pela AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste, segue-se às ações promovidas em Óbidos, em 2024, e Alcobaça, em 2025. De acordo com o também professor universitário e presidente do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão), da Universidade de Lisboa, para a recuperação do eixo Leiria-Marinha Grande, cuja dimensão económica e social foi gravemente afetada pelo mau tempo, torna-se necessário recorrer a muitas empresas para as operações de reconstrução. “Isso vai puxar pelas regiões periféricas e o Oeste vai ser positivamente arrastado para a região de Leiria”, antevê João Duque, falando perante uma plateia constituída por várias dezenas de empresários e autarcas provenientes de diversos concelhos da região Oeste. Sete associações de vários setores defenderam esta semana medidas de médio prazo para apoiar as empresas da Região de Leiria afetadas pelo mau tempo, considerando que, após a primeira intervenção, centenas continuarão severamente danificadas. O rasto de destruição da depressão Kristin, no dia 28 de janeiro, “em casas, empresas, edifícios, espaços públicos e infraestruturas críticas, como a rede elétrica ou de comunicações, atingiu proporções inimagináveis”.

João Duque, convidado pela AIRO para fazer uma análise económica e financeira da nossa região, frisou também que “é muito difícil fazer a previsão económica para este ano, porque vivemos momentos muito voláteis, tendo em conta a situação internacional”. Na sua dissertação abordou sobretudo os desafios e oportunidades financeiras que o país vai enfrentar nos próximos anos. Fortemente dependente da dinâmica do mercado comunitário, o economista recordou que, enquanto pequeno país periférico, “em 30 anos, apenas em 12 Portugal superou o crescimento da União Europeia, apesar de nos últimos 10 já termos conseguido este extraordinário feito que, em sete anos desses dez, termos superado a média de crescimento da UE”.

A AIRO antevê que o ano em curso promete desafios e oportunidades para a economia da regional oestina e, com esta iniciativa, pretendeu auxiliar os empresários com algumas respostas sobre o futuro. No discurso de boas-vindas, o presidente Jorge Barosa frisou que a associação “quer ser parte da solução” do desenvolvimento regional e, apesar de se viverem tempos difíceis e incertos, “temos que saber analisar e agarrar as oportunidades, antecipando e refletindo sobre os problemas”. Anunciou que a AIRO, para além do trabalho que tem sindo a ser feito com o Instituto Politécnico de Santarém, está apostada em estabelecer parcerias internacionais para trazer mais empresas para o Oeste. “Este mês vamos deslocar-nos a Málaga, a um dos maiores eventos de tecnologia que se realizam na Europa, onde vamos estabelecer uma parceria com o Pólo Tecnológico de Málaga, que ‘só’ emprega cerca de 25 mil pessoas”, anunciou Jorge Barosa. Os protocolos de desenvolvimento entre ambas as instituições estão ainda a ser trabalhados, mas o responsável deixou a garantia de que brevemente haverá novidades sobre acordos com outros países, “que nos vão ajudar muito para trazer a riqueza tecnológica para o nosso país”, até porque, acredita, “há na região muitas oportunidades para crescimento e temos que saber aproveitá-las, porque só assim conseguimos fazer crescer a nossa região!”. Este encontro contou com a parceria do Município, da Caixa Agrícola e da Adega Cooperativa da Lourinhã.