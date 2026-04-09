Estudantes da ESAD.CR expõem “Serigrafia e Gravura” no Espaço Turismo

Mostra apresenta obras de 23 alunos, produzidas em técnicas como linóleo, ponta seca e serigrafia e está patente até 24 de abril. As entradas são gratuitas

A Galeria de Exposições do Espaço Turismo das Caldas da Rainha recebe, até ao dia 24 de abril, a exposição “Serigrafia e Gravura”. A mostra apresenta os trabalhos desenvolvidos por estudantes do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Ilustração e Produção Gráfica da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) durante o primeiro semestre do ano letivo 2025/2026.

A exposição, de entrada gratuita, compila obras de 23 alunos, incluindo dois participantes do Programa Erasmus. As peças foram criadas no âmbito da unidade curricular de Serigrafia e Gravura, englobando projetos individuais e de grupo.

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Nuno Bettencourt Torres, docente responsável pela iniciativa, afirma que “esta exposição é uma oportunidade para dar a conhecer à comunidade parte da formação artística que desenvolvemos na ESAD.CR do Politécnico de Leiria. Os trabalhos expostos refletem a diversidade de técnicas e a experimentação gráfica características da unidade curricular, contribuindo para a consolidação de competências artísticas e técnicas dos estudantes”.

As obras individuais expostas incluem impressões em linóleo, focadas na criação de uma figura ou personagem, e trabalhos em ponta seca, baseados no desenho a partir de fotografias panorâmicas. Os projetos coletivos, desenvolvidos em grupos de cinco alunos, consistiram na produção de uma publicação em formato fanzine, através da técnica de serigrafia. A mostra integra ainda uma seleção de trabalhos de estudantes dos anos de 2024 e 2025 e encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00.