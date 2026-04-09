Inscrições abertas para a 2.ª edição da Meia Maratona Rainha D. Leonor

Evento desportivo realiza-se a 14 de junho com novos percursos e prémios monetários para a prova principal

As inscrições para a segunda edição da Meia Maratona Rainha Dona Leonor, agendada para 14 de junho, nas Caldas da Rainha, já se encontram abertas. O evento, promovido pelo Município das Caldas da Rainha e com organização técnica da HMS Sports, inclui provas de 21,1 km, 10 km, 5 km e uma Corrida das Crianças.

A edição deste ano apresenta novos percursos e introduz prémios monetários para os três primeiros classificados masculinos e femininos da meia maratona, fixados em 500 euros, 250 euros e 150 euros, respetivamente. A Câmara Municipal das Caldas da Rainha atribuirá também um voucher de 200 euros em material desportivo à escola e à associação do concelho com o maior número de inscritos no total das provas.

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O programa com ponto central no Complexo Desportivo Municipal inicia-se às 09h00 com a Corrida das Crianças, de participação gratuita e destinada a jovens nascidos entre 2013 e 2021. Às 10h00, arrancam a meia maratona, exclusiva para maiores de 20 anos, a prova de 10 km, para maiores de 18 anos, e a caminhada de 5 km, sem limite de idade.

As inscrições decorrem no site oficial do evento com valores reduzidos até 20 de abril: 15 euros para a prova principal, 12 euros para os 10 km e 8 euros para os 5 km. A entrega dos kits de atleta, que incluem uma t-shirt oficial e uma medalha para os finalistas, será feita nos dias 12, 13 e 14 de junho. Os inscritos nas distâncias de 21,1 km e 10 km recebem ainda um par de meias.