Jovem detido nas Caldas por tráfico, condução ilegal e falsificação

Suspeito despistou-se durante tentativa de fuga na Praça da República e ficou sujeito a termo de identidade e residência

O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 4 de abril, um homem de 20 anos na Praça da República, Caldas da Rainha, pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, condução de veículo motorizado sem possuir carta de condução e ainda por falsificação de documento.

A intervenção teve início durante uma ação de patrulhamento, quando um agente deu ordem de paragem ao condutor de um motociclo que circulava de forma irregular. O homem desobedeceu, acelerou na direção do polícia e tentou a fuga. Durante a evasão, perdeu o controlo do veículo, embateu no passeio e despistou-se contra um banco público. Após o acidente, tentou fugir a pé, mas foi intercetado no local da ocorrência.

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Nas instalações policiais, a PSP confirmou que o indivíduo não possuía carta de condução e apreendeu haxixe suficiente para 20 doses individuais. As autoridades verificaram ainda que o motociclo circulava sem seguro de responsabilidade civil válido e apresentava a matrícula adulterada com fita cola. O detido, sem antecedentes criminais, foi presente ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha, que manteve a medida de coação de termo de identidade e residência, com o processo a transitar para inquérito.