Museu Malhoa celebra aniversário com eventos

Museu do pintor naturalista celebra 92º aniversário e mostra Álbum de Desenho de José Malhoa, classificado desde 2006

O Museu José Malhoa assinala, a 28 de abril, a partir das 17h00, o seu 92.º aniversário, com um programa comemorativo aberto ao público. As celebrações incluem apresentações de alunos do Conservatório das Caldas da Rainha e a abertura ao público de “Álbum de Desenho de José Malhoa, nosso Tesouro Nacional”.

A apresentação pública do Álbum de Desenho de José Malhoa constitui um dos momentos altos desta comemoração. Realizado nos finais do século XIX, este conjunto reúne desenhos de extraordinário valor artístico e documental, fundamentais para a compreensão dos processos criativos do pintor.

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Classificado como Bem de Interesse Nacional em 2006, o Álbum foi recentemente alvo de um processo de restauro no Laboratório José de Figueiredo, sendo agora exibido ao público nesta data de celebração do aniversário do Museu. A apresentação pública do Álbum de Desenho de José Malhoa, é para a diretora do Museu, “uma oportunidade única para os públicos conhecerem de perto uma obra excecional, agora restaurada. Esperamos que este momento fique na memória de quem nos visita e contribua para reforçar a relação do público com o Museu”, rematou.

Inserida na programação do aniversário, destaca-se ainda a exposição “Juntamos muita gente ao barulho”, uma proposta coletiva que envolve artistas e comunidades em diferentes ações criadas pelo Museu José Malhoa enquanto resposta à provocação lançada pelo Plano Nacional das Artes, no contexto da Bienal Cultura Educação #2. No dia 21 de abril, abre ao público a segunda parte da exposição, “Coragem que emerge da escuridão”, apresentando os resultados de oficinas e processos de criação artística desenvolvidos com públicos intergeracionais. As oficinas foram realizadas pelos artistas Cenas de Teatro (Inês Fouto e Ana Proença), Estela Costa, Mantraste e Paula Gibert Roset.

A mostra coletiva integra ainda trabalhos de Editións N’Importe Quoi e Soraia Gomes Teixeira, bem como projetos desenvolvidos por alunos das escolas secundárias Raul Proença e Rafael Bordalo Pinheiro.

A programação associada a esta exposição vai prolongar-se até ao mês de maio.

No dia 25 de abril, às 15h00, o Museu acolhe um concerto para como já é habitual celebrar a Revolução dos Cravos. A entrada é gratuita, até ao limite da lotação da sala.