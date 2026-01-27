Avaria em ETARI de destilaria provoca descarga ilegal de águas residuais no Bombarral

Uma avaria na Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) de uma destilaria esteve na origem de uma descarga ilegal de efluentes para uma linha de água no concelho do Bombarral, situação detetada no dia 23 de janeiro pelos militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR das Caldas da Rainha.

Na sequência de uma denúncia, os elementos do SEPNA confirmaram “a descarga de águas residuais industriais na linha de água do Rio do Corga, afluente do Rio Real, inserido na Bacia Hidrográfica da Lagoa de Óbidos”, provenientes de uma indústria de produção de vinhos (destilaria), “sem qualquer mecanismo que assegurasse a sua depuração”, adianta a GNR.

Durante as diligências, foi apurado que a ocorrência se deveu “a uma avaria na bomba da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) da destilaria”.

Da ação resultou a identificação da unidade industrial e a elaboração de um auto de contraordenação ambiental por rejeição de águas residuais industriais diretamente para uma linha de água, sem o devido tratamento. O processo foi remetido à Polo das Caldas da Rainha da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (ARHT).

Segundo a GNR, a infração é punível com uma coima que pode atingir o valor máximo de 144 mil euros.

A Guarda recorda que, através do SEPNA, mantém como prioridade a proteção do ambiente, apelando à denúncia de situações que o coloquem em causa, através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520).