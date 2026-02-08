- publicidade -
InícioDesportoJoão Almeida segundo na Volta à Comunidade Valenciana
Desporto

João Almeida segundo na Volta à Comunidade Valenciana

Redação
Redação

-

18
0

O ciclista caldense João Almeida (UAE Emirates) concluiu hoje, pelo segundo ano seguido, a Volta à Comunidade Valenciana no segundo lugar, atrás do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), após a quinta etapa vencida pelo espanhol Raúl Pierna (Movistar).

Depois de ter sido ‘vice’ atrás do colombiano Santiago Buitrago, em 2025, Almeida manteve o segundo lugar alcançado no sábado, atrás de Evenepoel, que também ascendeu à liderança na etapa ‘rainha’, ao destronar o eritreu Biniam Girmay (NSN).

Na quinta e última etapa, o espanhol Raúl García Pierna (Movistar) impôs-se ao sprint no final dos 94,7 quilómetros, entre Bétera e Valência, ao alemão Emil Herzog (Red Bull-BORA-hansgrohe) e ao belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step), segundo e terceiro classificados, respetivamente, com as mesmas 02:09.44 horas do vencedor.

Evenepoel segurou a vitória, ao terminar a derradeira etapa no 19.º lugar, a quatro segundos de Pierna, ganhando ainda um segundo a Almeida, que foi 26.º, selando o triunfo com 31 segundos de vantagem sobre o português.

O corredor de 27 anos, natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, deixa boas indicações no seu arranque de temporada, que vai prosseguir em Portugal, na Clássica da Figueira, no sábado, e na Volta ao Algarve, de 18 a 22 de fevereiro, na qual é um dos favoritos ao triunfo final.

Almeida, segundo na Vuelta2025 e terceiro no Giro2023, já conta no seu historial com triunfos na Volta ao Luxemburgo e à Polónia, em 2021, e ao País Basco, à Suíça e da Romandia, no ano passado.

Nelson Oliveira (Movistar), segundo na edição de 2021 da Volta à Comunidade Valenciana, terminou a etapa de hoje na 38.ª posição, a oito segundos de Pierna.

Rui Costa, campeão do mundo em 2023, continua a ser o único português a conquistar a prova andaluza, em 2023.

*com agência Lusa

Loading

Artigo anterior
Câmaras fazem intervenção de emergência para relocalizar ligação da Lagoa de Óbidos ao mar
Próximo artigo
Primeiras projeções dão António José Seguro como novo Presidente da República
Redação
Redação

ARTIGOS RELACIONADOS

- Advertisment -

Edição #5629

Capa da Semana


VER CAPA


INICIAR SESSÃO

Acesso exclusivo a assinantes
© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.