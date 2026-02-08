Primeiras projeções dão António José Seguro como novo Presidente da República

As primeiras projeções apontam António José Seguro como vencedor das eleições, tornando-se o novo Presidente da República, com uma votação expressiva de cerca de 70% dos votantes.

No CCC, sede de campanha do candidato, já se faz a festa. António José Seguro, que reside nas Caldas, sucede a Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Ramalho Eanes e Mário Soares, será o 6º Presidente da República. Venceu as segundas presidenciais com 2ª volta, depois de ser o mais votado na primeira volta, com mais de 1,75 milhões de votos (31,12%).

Na primeira volta, André Ventura tinha sido o segundo mais votado, com 23,5% dos votos.

Nas Caldas, Seguro tinha vencido com mais de 44%, mais do dobro de Ventura (que registou cerca de 20%) e foi o mais votado em todas as freguesias.

Com esta margem, os concelhos que adiaram a votação não têm expressão para mudar o resultado.