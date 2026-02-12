Quinta-feira, 12 _ Fevereiro _ 2026, 11:10
Ana Vitória Gomes estreou-se pela seleção

Ana Vitória Gomes, jovem atleta que reside nas Caldas da Rainha, tendo já representado a Escola de Futebol Victor Sousa e o A-dos-Francos, estreou-se pela Seleção Nacional feminina de Sub-16 no Torneio de Desenvolvimento UEFA 2026, que decorreu de 4 a 9 deste mês no Algarve.
Ana Vitória Gomes, avançada atualmente no Vidreiros, da Marinha Grande, somou a primeira internacionalização ao minuto 69 da partida com os Países Baixos, que Portugal venceu por 3-1, numa altura em que o marcador se encontrava em 1-0. A jovem de ascendência brasileira foi depois titular no empate sem golos com o México e novamente suplente utilizada no derradeiro encontro com a Alemanha, que ficou empatado a um golo.
A Seleção Portuguesa terminou o torneio no segundo lugar.

