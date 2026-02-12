Calendário velocipédico de 2026 encerra no Oeste com novidades na programação

As 12 Voltas à Gafa, no Bombarral, fecham a época a 13 de setembro. Troféu Joaquim Agostinho e Circuito de São Bernardo são outros destaques na região

O calendário velocipédico nacional para a temporada de 2026 apresenta alterações significativas na distribuição das provas e culminará na região Oeste. O encerramento da competição oficial está marcado para o dia 13 de setembro, no Bombarral, com a realização das 12 Voltas à Gafa.

A região Oeste acolhe também o 49.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho. A prova, agendada entre 09 e 12 de julho, mantém o estatuto de principal barómetro do estado de forma do pelotão antes da Volta a Portugal. Ainda na mesma zona geográfica, o Circuito de São Bernardo, em Alcobaça, realiza-se a 20 de agosto, integrando o ciclo de circuitos pós-Volta.

A nível estrutural, a Federação Portuguesa de Ciclismo e os organizadores introduziram novidades, nomeadamente o nascimento do Grande Prémio Internacional TSF-JN, que decorrerá entre 02 e 06 de setembro. Esta nova corrida ocupa as datas anteriormente atribuídas ao Grande Prémio Jornal de Notícias, que regressa ao seu período histórico em junho (de 10 a 14), coincidindo com o mês de fundação do diário portuense.

O arranque da temporada de 2026 ocorre este sábado, 14 de fevereiro, com a Clássica da Figueira, seguida da 52.ª Volta ao Algarve (18 a 22 de fevereiro), as duas únicas corridas do escalão ProSeries em solo nacional e que vão contar com os dois caldenses da UAE Emirates ZRG, João Almeida e António Morgado – que defende o título na Figueira.

O calendário totaliza 70 dias de competição, incluindo ainda a 43.ª Volta ao Alentejo (25 a 29 de março) e os Campeonatos Nacionais, que se disputam entre 26 e 28 de junho, nos quais também está prevista a presença dos dois caldenses. Recorde-se que António Morgado é bi-campeão nacional de contrarrelógio (ITT).