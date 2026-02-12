Estratégia Digital: presença com propósito

Tiago Claro

Fundador @ Dois Meios

Hoje, estar nas redes sociais é quase obrigatório. Mas estar por estar é o mesmo que abrir uma loja e nunca mudar a montra. A loja está lá, mas não convida a entrar.

Numa altura em que o digital é parte do dia a dia de todos nós – do trabalho, ao tempo livre, ao consumo e às relações – todos as marcas e negócios sem excepção querem ter presença. Mas poucos se lembram de uma premissa fundamental: o digital não é um fim; é um meio. É uma extensão da marca, nunca um substituto.

Uma boa presença online começa com uma estratégia clara: saber quem se quer alcançar, o que se quer comunicar e com que objetivos. Quer vender mais? Quer ganhar notoriedade no seu nicho? Quer reforçar confiança do seu consumidor? Cada objetivo é legitimo e cada um pode exigir uma abordagem diferente. Contudo, demasiadas PMEs usam as páginas de Facebook e no Instagram como meros catálogos apregoando produtos e serviços aqui e acolá. O resultado? Seguidores pouco envolvidos, interações reduzidas e uma sensação constante de que “as redes não funcionam”.

Mas funcionam. Quando há direção e estratégia.

O segredo está em alinhar o digital com a identidade da marca. Usar a mesma linguagem, a mesma personalidade e mostrar no online os valores, as pessoas, as histórias e o ambiente que existe no offline – no espaço físico. Tudo comunica. A imagem escolhida, o tom do texto, o tipo de imagem e até a forma como se responde a um comentário.

Um hotel de campo onde tranquilidade é palavra de ordem deve refletir isso nas suas publicações: fotografias serenas, textos calmos, uma comunicação que convida a respirar fundo mais do que “fique três noites e pague duas”. Uma marca jovem e criativa deve comunicar com energia, ritmo e ousadia e não tentar institucionalizar-se sob pena de soar a falso. Uma empresa familiar deve reforçar proximidade e tradição em cada detalhe da sua presença online mais do que mostrar a promoção da semana.

O digital, quando bem usado, multiplica o alcance de uma marca local. Permite chegar mais longe, criar relações e reforçar confiança. Mas precisa de rumo. Não basta marcar presença: é preciso saber porque se está ali.

Porque a tecnologia muda rápido. As plataformas evoluem. As tendências passam. Mas o propósito mantém-se: ligar pessoas a marcas com significado.

Por isso, antes de publicar o próximo post, pare um momento e pergunte-se: Porque é que este conteúdo é mesmo relevante para quem o vê?

A diferença pode parecer pequena mas é o que basta para transformar uma simples presença em resultados.