Proteção Civil das Caldas da Rainha lança mapa interativo de vias condicionadas

Ferramenta digital permite a consulta em tempo real de estradas encerradas ou com circulação limitada no concelho. Atualmente encontram-se encerradas 52 vias e outras sete estão condicionadas, menos 25 do que ontem

A Câmara Municipal das Caldas da Rainha, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, disponibilizou uma nova plataforma digital destinada à consulta do estado das vias de comunicação no concelho. A ferramenta visa informar a população sobre as estradas e ruas que se encontram atualmente encerradas ou com trânsito condicionado.

O novo recurso consiste num mapa interativo que permite aos cidadãos visualizar geograficamente os pontos de bloqueio ou restrição. Complementarmente à representação cartográfica, a página apresenta uma listagem detalhada dos locais afetados pelos constrangimentos.

- publicidade -

De acordo com a informação divulgada pela autarquia, os dados disponibilizados encontram-se em “constante atualização”. O objetivo é facultar aos munícipes e condutores a informação necessária para que possam “planear os seus percursos” de forma a evitar as zonas obstruídas.

O mapa e a respetiva lista de condicionamentos podem ser consultados diretamente na página do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Atualmente estão registadas 52 vias encerradas ao trânsito e outras sete com condicionamento.