Quinta-feira, 12 _ Fevereiro _ 2026, 10:39
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
Início Desporto Badminton: Diogo Daniel está a disputar o Campeonato do Mundo

Badminton: Diogo Daniel está a disputar o Campeonato do Mundo

Por
Redação
-
0
3

O caldense Diogo Daniel (na foto com a selecionadora Telma Santos), atleta do MVD, está a disputar o Campeonato do Mundo de Para Badminton, que se iniciou no domingo no Bahrain e decorre até este sábado, dia 14. O badmintonista caldense leva, ao fecho desta edição, uma vitória e uma derrota no grupo F de apuramento para a fase final. Diogo Daniel estreou-se contra Hikmat Ramdani, numa partida que o indonésio venceu por 15-21 e 12-21. Na segunda ronda, contra o turco Sukru Gul, o caldense venceu de forma expressiva, por 21-8 e 21-12. Disputará o segundo lugar do grupo, que vale passagem, contra um atleta do Sri Lanka.

Loading

- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.