Badminton: Diogo Daniel está a disputar o Campeonato do Mundo

O caldense Diogo Daniel (na foto com a selecionadora Telma Santos), atleta do MVD, está a disputar o Campeonato do Mundo de Para Badminton, que se iniciou no domingo no Bahrain e decorre até este sábado, dia 14. O badmintonista caldense leva, ao fecho desta edição, uma vitória e uma derrota no grupo F de apuramento para a fase final. Diogo Daniel estreou-se contra Hikmat Ramdani, numa partida que o indonésio venceu por 15-21 e 12-21. Na segunda ronda, contra o turco Sukru Gul, o caldense venceu de forma expressiva, por 21-8 e 21-12. Disputará o segundo lugar do grupo, que vale passagem, contra um atleta do Sri Lanka.
- publicidade -