MVD conquista cinco medalhas na 1.ª Nacional não sénior

O MVD registou um início de fevereiro marcado por resultados positivos. O clube assegurou diversos lugares de pódio na 1.ª Jornada Nacional Não Sénior e na 1.ª Jornada Sénior da Fase Zonal Centro.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, o Centro de Alto Rendimento de Badminton Joaquim Lopes acolheu a prova nacional destinada aos escalões Sub-13 e Sub-17. O MVD fez-se representar por três atletas (na foto) que, sob a orientação do treinador Francisco Félix, conquistaram cinco medalhas. Isabel Nunes foi a atleta em destaque ao vencer em Singulares Senhoras Sub-17 e em Pares Senhoras, nesta última em parceria com Anna Tura (UMAC). Constança Gustavo garantiu o 2.º lugar em Singulares Senhoras (Quadro Secundário) e o 3.º lugar em Pares Senhoras, fazendo dupla com Rita Marques.

A 1 de fevereiro, o Pavilhão Carvalhal, na Lousã, recebeu a jornada sénior da Zona Centro. Com uma comitiva de 13 elementos acompanhada pela delegada Ana Maçãs, o MVD somou duas vitórias e seis segundos lugares. A dupla Filipa Pinto e Kaixin Cheng venceu em Pares Senhoras (Categoria D). Ruben Marques obteve a prata em Singulares Homens (Categoria B) e em Pares Homens B, com Gabriel Tomás. Registaram-se ainda segundos lugares para Nágela Rodrigues em Singulares Senhoras C e para o par misto Ana Maçãs e Eduardo Félix.

