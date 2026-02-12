Caldas-1.º Dezembro será mesmo na Mata, este domingo às 16 horas

Trabalhos decorrem para garantir segurança nos acessos após a queda de árvores massiva na Mata Rainha D. Leonor
Regressam este fim de semana as emoções da Liga 3 para os adeptos do Caldas, com o início da fase de manutenção e descidas. Após a interdição do acesso ao Parque D. Carlos I e à Mata Rainha D. Leonor pela Câmara das Caldas, após a queda de mais de 200 árvores na mancha verde da cidade, está garantido que o Campo da Mata será mesmo o palco da partida de estreia dos pelicanos nesta fase. O encontro, inicialmente previsto para as 18 horas, passou para as 16 horas, aproveitando o cancelamento do desfile de Carnaval que estava previsto nas Caldas.
Um pouco por toda a extensão da Mata permanecem árvores tombadas, pelo que, mesmo estando os acessos e os diversos percursos abertos à circulação, é aconselhável que esta seja feita pelos acessos principais e com a cautela necessária. Os serviços da Câmara e da União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório estão a trabalhar para garantir a segurança no acesso às bancadas, sobretudo a nascente.
Neste regresso à competição, o Caldas procura dar seguimento à vitória obtida frente à Académica no último encontro da primeira fase, que colocou ponto final numa série de oito derrotas consecutivas no campeonato e impediu que os pelicanos terminassem toda a segunda volta sem somar qualquer ponto.
Para esta segunda fase, João Aguiar, que assumiu o comando técnico nessa última partida, não contará com reforços, mas encontra um plantel estabilizado após as saídas de Miguel Velosa e Yordy Marcelo (que entretanto assinou pelo Juventude de Évora), pelo qual já se estreou.
Recorde-se que o Caldas parte em quarto lugar nesta fase com seis equipas e soma 5 pontos. O 1.º Dezembro está no encalço, já abaixo da linha de água, com 3 pontos. Nos dois encontros da primeira fase, os pelicanos não conseguiram bater os sintrenses (empate a 2 e derrota por 2-0).