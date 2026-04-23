Os cadetes do Benedita Natação estiveram em evidência no Festival de Escolas e Torneio de Técnicas Combinadas, realizado no passado dia 18 de abril em Porto de Mós, ao alcançarem 39 recordes pessoais e 13 pódios. A competição reuniu cerca de 200 nadadores, em representação de 16 equipas, contando com a participação de 22 atletas do clube da Benedita. A prestação coletiva ficou marcada pela evolução significativa dos jovens nadadores, com melhorias registadas em todas as provas disputadas. O Benedita SCN destacou-se mesmo como a equipa com maior progressão ao longo do evento, refletida no elevado número de recordes pessoais alcançados, a par de uma presença consistente nos lugares de pódio.
Benedita: Natação em destaque em Porto de Mós
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