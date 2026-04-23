Órgãos sociais do Caldas tomaram posse

Cerimónia reuniu entidades e reforçou união para o próximo triénio

Os novos órgãos sociais do Caldas SC tomaram posse no sábado, 18 de abril, numa cerimónia realizada no Campo da Mata, que contou com a presença de representantes da Câmara das Caldas da Rainha, da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol de Leiria.

Na despedida da presidência da Mesa da Assembleia Geral, Jorge Varela destacou o “orgulho e honra” de ter desempenhado funções, sublinhando o trabalho coletivo desenvolvido ao longo do mandato e manifestou confiança na continuidade do órgão, agora liderado por Fernanda Almeida.

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A nova presidente do órgão representativo dos sócios assumiu funções com “profundo sentido de missão”, garantindo rigor, compromisso e dedicação. Destacou o clube como espaço de encontro e de memória coletiva, valorizando o contributo de dirigentes, atletas, treinadores e sócios ao longo dos anos. Sublinhou que se inicia um novo ciclo “com responsabilidade e visão”, respeitando a história, mas com foco claro no futuro.

O presidente da direção, Rodrigo Amaro, reforçou a ideia de continuidade e de união em torno do clube, agradecendo a todos os que cessaram funções pelo contributo prestado. Destacou o carácter aberto e comunitário do Caldas, que envolve dirigentes, voluntários, atletas e famílias, “unidos pela paixão pelo emblema”. Assumindo que o caminho está definido, apontou como objetivo alcançar os melhores resultados possíveis até ao final do mandato, confiando que, dentro de três anos, “será possível fazer um balanço positivo”.

O presidente da Associação de Futebol de Leiria, Carlos Mota Carvalho elogiou o trabalho desenvolvido pelo clube, manifestando admiração pelo seu percurso e garantindo total apoio institucional. “É um orgulho ter um clube histórico e tão importante na nossa estrutura”, sublinhou.

Também o representante da Federação Portuguesa de Futebol, Manuel Nunes, destacou o mérito do clube em manter-se competitivo, valorizando a distinção de “Puro Futebol” atribuída no contexto da Liga 3. Sublinhou o papel do Caldas como exemplo de um clube assente no voluntariado, num panorama cada vez mais dominado por sociedades desportivas, e evidenciou a sua importância formativa, educativa e cultural. Apontou ainda desafios futuros, como o crescimento do futebol feminino e o desenvolvimento de novas vertentes, como o walking football.

Por sua vez, o vice-presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Joaquim Beato, reforçou a ligação do clube à identidade local, considerando-o “um elemento agregador da comunidade”. Garantiu a continuidade do apoio do município, defendendo uma relação de cooperação para “enfrentar os desafios futuros”, e apelou à confiança da nova direção nas suas capacidades para liderar o clube.