Pimpões somam medalhas e recordes em Felgueiras

Clube conquistou três pódios e seis recordes numa competição com mais de 500 atletas

A SIR “Os Pimpões” esteve em destaque no Meeting Internacional de Felgueiras, realizado nos dias 11 e 12 de abril, ao conquistar três medalhas, garantir 11 presenças em finais e estabelecer seis novos recordes do clube numa das mais competitivas provas do calendário nacional.

A competição reuniu 512 atletas, em representação de 43 clubes, e contou com a participação de cinco nadadores do emblema caldense — Guilherme Cabral, Inês Piño, Maria Vala, Mikhael Onutskyy e Santiago Parreira — que protagonizaram uma prestação coletiva de elevado nível.

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A presença em finais foi alcançada por todos os atletas. Guilherme Cabral competiu nas finais dos 400 estilos e 800 livres, enquanto Inês Piño marcou presença na final dos 50 mariposa. Maria Vala destacou-se com três finais, nos 200 estilos, 50 livres e 100 livres. Já Mikhael Onutskyy esteve em evidência nas finais dos 400 estilos, 100 mariposa e 50 costas, enquanto Santiago Parreira disputou as finais dos 100 e 200 livres.

No plano das medalhas, o maior destaque foi para Mikhael Onutskyy, que conquistou a prata nos 400 estilos e estabeleceu seis recordes do clube ao longo da prova, nas disciplinas de 400 estilos e 100 mariposa, tanto em juniores 18 como em absolutos. Santiago Parreira garantiu igualmente a medalha de prata nos 200 livres, enquanto Guilherme Cabral subiu ao pódio com o bronze nos 400 estilos.

Além dos pódios, os atletas dos Pimpões somaram ainda sete recordes pessoais, confirmando o bom momento competitivo da equipa.