“É um orgulho ver a quantidade de jovens que começaram comigo há 50 anos”

Ramiro Martins dá o nome ao Complexo de Ténis, recordou ceticismo quando iniciou a escola de ténis e agradeceu colaboração da autarquia

O Complexo Municipal de Ténis das Caldas da Rainha passou a chamar-se Complexo Municipal de Ténis Ramiro Martins, numa homenagem ao dirigente que dedicou meio século ao desenvolvimento da modalidade na cidade. A cerimónia, integrada nas Festas da Cidade, realizou-se a 15 de maio e ficou também marcada pela inauguração de quatro novos campos de padel, dois deles cobertos.

Visivelmente sensibilizado pelo ato da autarquia, Ramiro Martins agradeceu o reconhecimento, mas fez questão de sublinhar que o percurso do clube foi sempre construído de forma coletiva. “Não fiz nada sozinho. Sem a colaboração da Câmara, esta obra não seria o que é hoje”, afirmou, recordando os mandatos de Fernando Costa e Tinta Ferreira, durante os quais o complexo foi sendo desenvolvido.

- publicidade -

O antigo presidente do Clube de Ténis das Caldas da Rainha recordou ainda os primeiros tempos no Parque D. Carlos I, pouco depois do 25 de Abril, quando encontrou um clube praticamente parado e com apenas dois campos disponíveis. “Quando tentei criar as escolas de ténis para trazer os miúdos para o Parque, a reação dos sócios antigos foi de ceticismo”, contou. A aposta na formação acabaria, contudo, por transformar o clube e alargar a prática da modalidade.

“Dá-me um enorme orgulho ver a quantidade de jovens que começaram a jogar comigo há 50 anos e que hoje aqui estão”, referiu. Entre os exemplos, destacou o tenista caldense Frederico Silva, de quem foi o primeiro treinador. “Lembro-me de o pai dele o querer levar para o futebol no Caldas, mas insisti que o seu talento estava no ténis e ainda bem que a decisão foi ficar”, revelou.

Ramiro Martins salientou ainda a transformação do espaço ao longo das últimas décadas. “Este local, que antigamente era apenas um pinhal e uma lixeira, é hoje um complexo de referência que acolhe centenas de jovens e torneios de prestígio”, disse.

O presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques, considerou tratar-se de uma homenagem “mais do que justa” e destacou o papel do dirigente no crescimento da modalidade. “Nos últimos 12 anos acompanhei de perto o seu trabalho fantástico, marcado pela resiliência, vontade e abnegação”, afirmou, lembrando que o ténis caldense ganhou notoriedade graças ao esforço de dirigentes e treinadores como o homenageado ao longo de várias décadas.

O autarca enquadrou ainda esta distinção numa política de reconhecimento de personalidades ligadas ao desporto local. “Faz todo o sentido dar visibilidade a quem tanto contribuiu para o desporto na nossa cidade”, referiu, o que já acontece no campo de rugby, no CAR Badminton e no campo de futebol da Quinta da Boneca.

Também Vasco Costa, vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal, elogiou o percurso de Ramiro Martins. “É uma pessoa que se entregou à causa de corpo e alma”, afirmou, agradecendo igualmente à autarquia por criar condições para o desenvolvimento do ténis e do padel.

A cerimónia coincidiu com a inauguração dos novos campos de padel do clube, uma aposta que a atual direção considera estratégica para o futuro da instituição. O presidente do Clube de Ténis das Caldas da Rainha, Michel Thiran, explicou à Gazeta das Caldas que o projeto assenta em duas prioridades: oferecer boas condições aos sócios e reforçar a formação.

“Somos uma escola e uma academia. O nosso ADN consiste em produzir atletas que queiram seguir um caminho profissional no ténis”, afirmou. Segundo o dirigente, o padel surge “como uma sequência natural” da atividade do clube e deverá crescer de forma sustentada nos próximos anos.

Para já, o clube quer consolidar a prática entre os associados antes de avançar para a competição federada. “Este ano ainda não conseguimos ter equipas na liga de padel, mas no próximo ano certamente teremos várias”, adiantou Michel Thiran, explicando que a intenção passa por criar uma base sólida de praticantes para formar equipas competitivas.

Michel Thiran destacou ainda o simbolismo da data, com a homenagem a Ramiro Martins numa altura em que se celebram 130 anos de história do ténis nas Caldas da Rainha. “É um dia de grande alegria para todos nós. Esta é uma homenagem justíssima ao Ramiro. Ele mantém uma presença forte no clube, nunca pensámos que, por deixar de ser presidente, ele deveria afastar-se, pelo contrário, tem sido uma grande ajuda nestes primeiros meses de mandato. Está sempre disponível e presente, o que é fundamental para nós”, afirmou, acrescentando que “não é apenas o Ramiro, temos muitos outros sócios de direções anteriores que continuam a trabalhar no clube diariamente, sentem-se em casa e isso é muito importante para a instituição”.