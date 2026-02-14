- publicidade -
Frederico Silva na final do Challenger de Chennai

O caldense Frederico Silva apurou-se este sábado para a final do torneio Challenger de Chennai, na Índia, depois de vencer nas meias-finais o russo Ilia Simakin, em dois sets, por 6-4 e 6-2.

Num encontro disputado em piso duro, o tenista português, atual número 255 do ranking ATP, mostrou superioridade frente ao adversário, que ocupa a 214.ª posição mundial. Depois de um primeiro parcial equilibrado, decidido por um único break (6-4), Frederico Silva elevou o nível no segundo set e fechou o encontro com maior autoridade, impondo-se por 6-2, depois de ter chegado rapidamente a uma vantagem de 5-1.

A vitória garante ao jogador das Caldas da Rainha a presença na final do torneio indiano, confirmando a boa forma evidenciada ao longo da semana. Na final, o caldense vai ter pela frente o argentino Federico Agustin Gomez, segundo cabeça de série do torneio.

