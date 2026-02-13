Biblioteca das Caldas entre as mais danificadas pelo mau tempo

Estruturas na Marinha Grande e Leiria também sofreram impactos severos. Direção-Geral do Livro aponta danos em mais de metade da rede nacional

A Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha foi identificada como uma das estruturas mais afetadas pela sucessão de tempestades que assola o território continental desde o final de janeiro. A confirmação foi dada por Bruno Eiras, subdiretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), citado pela Lusa.

De acordo com o balanço provisório daquele organismo, a infraestrutura caldense figura entre “os casos mais graves”, a par das bibliotecas de Alcácer do Sal, Santarém, Pombal e das vizinhas Leiria e Marinha Grande. Nestes locais, “os espaços ou mesmo as estruturas foram bastante afetadas”, comprometendo o normal funcionamento dos serviços referiu o dirigente.

A nível nacional, 52% das 489 bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) reportaram danos. A maioria das ocorrências (80%) refere-se a infiltrações, inundações de pequenas dimensões ou falhas de eletricidade e comunicações. Contudo, 22% dos equipamentos viram-se forçados a encerrar alguns espaços ou valências ao público.