Iúri Lage entre os melhores na FIBO Calisthenics Cup

Caldense alcança top 8 em prova internacional e reforça crescimento da modalidade em Portugal

O caldense Iúri Lage destacou-se na 3.ª edição da FIBO Calisthenics Cup, que decorreu nos dias 17 e 18 de abril, em Colónia, Alemanha, ao alcançar um lugar entre os oito melhores atletas de um dos mais prestigiados eventos internacionais da modalidade.

Treinador e atleta do Bar-Wings, Iúri Lage tornou-se o primeiro português a competir nesta prova, deixando uma marca significativa numa competição que reúne alguns dos maiores nomes mundiais da calistenia. O atleta iniciou o percurso com uma vitória nos oitavos-de-final frente a Tahri Mohamed Said, apontado como um dos favoritos ao título.

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Nos quartos-de-final, o caldense esteve muito perto de garantir um lugar nas meias-finais, acabando eliminado por uma margem mínima – apenas um muscle-up – frente ao italiano Simone Alfano, que viria a conquistar o título da competição.

Além de Iúri Lage, Portugal esteve também representado por Patrícia Oliveira, atleta de Vila Nova de Gaia, que competiu entre as oito melhores atletas da sua divisão.

A participação dos dois atletas portugueses na FIBO Calisthenics Cup evidencia a evolução da calistenia em Portugal e reforça o potencial competitivo dos seus praticantes em provas de elevado nível, num momento em que a modalidade continua a afirmar-se junto de novos públicos e atletas.