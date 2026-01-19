João Aguiar sucede a José Vala no Caldas

O Caldas anunciou esta segunda-feira o sucessor de José Vala no comando técnico da equipa principal dos pelicanos e o escolhido é João Aguiar, que regressa assim a uma casa que bem conhece.
João Aguiar regressa ao clube depois da saída no final da época passada, após uma ligação que se iniciou na temporada 2019/20 como treinador da equipa A de iniciados do clube alvinegro. Desde então, passou também pelos juniores e assumiu o projeto da equipa de seniores B (Sub-23) nas duas últimas épocas, culminando com a conquista da Taça Distrital da AF Leiria, na época passada. Além do trabalho na formação, João Aguiar trabalhou como adjunto de José Vala na equipa principal nas últimas cinco temporadas. Um percurso que faz do técnico de 39 anos profundo conhecedor, quer do projeto do Caldas, quer da equipa e da própria competição na Liga 3.
“É com os nossos que vamos à luta”, refere o clube na apresentação do novo técnico nas redes sociais. “Esta reconstrução faz-se com as raízes bem assentes na nossa casa, apostando em quem conhece o emblema e sente o peso da camisola”.
“O Mister João Aguiar é reflexo de garra e resistência. Um líder nato e um comunicador por natureza. Exigente, direto e humanista. Faz da camisola colete à prova de balas e vai à luta em todos os contextos”, refere o emblema alvinegro, acrescentando que o técnico “chega com ambição, espírito de união e a coragem de quem sabe que representar o Caldas SC é estar preparado para lutar até ao fim”.
João Aguiar cumpriu a primeira metade da época como treinador adjunto no Casa Pia, da 1.ª Liga, primeiro na equipa técnica de João Pereira e depois na de Gonçalo Brandão. A ligação com os gansos terminou há cerca de 10 dias, quando a estrutura do futebol profissional do Casa Pia rescindiu com a equipa técnica para contratar Álvaro Pacheco como novo treinador principal.
O técnico já assumiu funções e vai estrear-se no comando técnico da equipa este sábado, quando o Caldas recebe a Académica para a última jornada da primeira fase da Liga 3.