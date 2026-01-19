Segunda-feira, 19 _ Janeiro _ 2026, 9:20
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
InícioPolíticaAntónio José Seguro alcançou perto de 45% dos votos nas Caldas 
Política

António José Seguro alcançou perto de 45% dos votos nas Caldas 

Fátima Ferreira
Fátima Ferreira

-

0
0

Com mais de 31% dos votos, António José Seguro garantiu o lugar na segunda volta das Presidenciais, na qual será acompanhado por André Ventura, que obteve 23,5%. Nas Caldas da Rainha, o candidato apoiado pelo PS venceu, com 44,49 % dos votos, tendo sido mesmo o mais votado em todas as freguesias. Num CCC completamente lotado, António José Seguro garantiu, ao final da noite deste domingo, que pretende ser o “presidente dos novos tempos”. Destacou a “natureza independente desta candidatura” e reafirmou que é “livre, vivo sem amarras e assim agirei como presidente da República”, realçando que “esta não é uma candidatura partidária nem nunca será”.

Loading

Artigo anterior
Projeções dão António Jose Seguro na segunda volta
Fátima Ferreira
Fátima Ferreira

ARTIGOS RELACIONADOS

- Advertisment -

Edição #5626

Assine a Gazeta das Caldas e aceda todas as notícias premium da região Oeste.

Ver Capa
Assinar
© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.