António José Seguro alcançou perto de 45% dos votos nas Caldas 

Com mais de 31% dos votos, António José Seguro garantiu o lugar na segunda volta das Presidenciais, na qual será acompanhado por André Ventura, que obteve 23,5%. Nas Caldas da Rainha, o candidato apoiado pelo PS venceu, com 44,49 % dos votos, tendo sido mesmo o mais votado em todas as freguesias. Num CCC completamente lotado, António José Seguro garantiu, ao final da noite deste domingo, que pretende ser o “presidente dos novos tempos”. Destacou a “natureza independente desta candidatura” e reafirmou que é “livre, vivo sem amarras e assim agirei como presidente da República”, realçando que “esta não é uma candidatura partidária nem nunca será”.