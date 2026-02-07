- publicidade -
Desporto

João Almeida em segundo na Volta a Comunitat Valenciana

O ciclista caldense João Almeida chegou hoje em segundo, na etapa rainha da Volta a Comunitat Valenciana deste ano. O ciclista natural de A-dos-Francos fica assim em segundo na geral, a 29 segundos de Remco Evenepoel, belga que venceu a etapa. Em terceiro está Pellizari, da equipa de Remco, a dois segundos do português.

Após o ataque de Evenepoel, o caldense liderou a perseguição e ainda teve forças para bater os dois ciclistas que seguiam com ele, Pellizari e Tiberi.

No final, João Almeida estava contente por ter dado o seu melhor, reconhecendo que neste dia Remco foi mais forte. “Se a subida fosse mais longa seria bom para mim”, afirmou.

A Volta a Comunitat Valenciana termina este domingo, com 93 quilómetros entre Bétera e Valencia, com uma subida de 3ª e uma de 1ª categoria.

