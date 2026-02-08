António José Seguro já votou e apelou à participação

Candidato presidencial votou na Escola Rafael Bordalo Pinheiro e, à noite, vai acompanhar os resultados e dirigir-se ao país a partir do CCC

António José Seguro exerceu o seu direito de voto hoje, pelas 10h30, na Escola Rafael Bordalo Pinheiro. O candidato, que disputa a segunda volta das eleições presidenciais contra André Ventura, apelou à participação cívica dos portugueses, solicitando que o mau tempo não seja um impedimento ao ato democrático.

“Este é o momento em que o povo é soberano, em que cada voto conta e decide mesmo o futuro do nosso país”, afirmou António José Seguro. O candidato sublinhou a importância da decisão para os próximos cinco anos, exortando os eleitores a aproveitarem as abertas no mau tempo para se deslocarem às urnas. “Não deixem que escolham por vós, saiam de casa e venham votar”, reforçou.

- publicidade -

António José Seguro começou por dar uma nota de condolências à família do militar falecido ontem em Campo Maior no exercício de funções, estendendo a solidariedade a “todas as famílias que estão neste momento, em uma parte substancial do nosso país, a passar por momentos de dificuldade”.

Questionado sobre a possibilidade de a abstenção aumentar devido às condições atmosféricas, o candidato recusou traçar cenários antes do encerramento das urnas. António José Seguro indicou que passará o resto do dia em família e acompanhará a noite eleitoral e a divulgação dos resultados a partir do CCC das Caldas da Rainha, como já fez na primeira volta.

O momento da votação de António José Seguro foi acompanhada por um batalhão de jornalistas, representando imprensa nacional e internacional.